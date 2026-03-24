Matilde Reymão surpreende seguidores com pedido que ninguém esperava

Matilde Reymão decidiu entrar no espírito da Páscoa com muito humor e um pedido direto aos seguidores: quer ser mimada com chocolates. A atriz, que tem conquistado o público na televisão e nas redes sociais, partilhou um story em letras maiúsculas, cheio de entusiasmo: «Olá! A Páscoa está a chegar. Amigos, podem oferecer-me ovinhos da Páscoa e chocolates, por favor?»

Conhecida pelo registo descontraído e bem‑humorado, Matilde mostra, mais uma vez, a proximidade que mantém com quem a acompanha diariamente, transformando um simples desejo guloso num momento de partilha. Numa fase em que soma projetos e continua muito ativa profissionalmente, a atriz deixa claro que, quando o assunto é Páscoa, há um detalhe que não dispensa: muitos ovos e chocolate à mistura.

Recorde que Matilde Reymão dá vida a Mariana na novela «A Protegida»: