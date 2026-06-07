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A Protegida

Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 46min
Reconhece esta silhueta sensual? É um dos nomes do momento na ficção portuguesa - TVI

Esta atriz soma milhares de elogios.

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A silhueta elegante e sensual numa foto recente pertence a Matilde Reymão, a atriz de 25 anos que domina as novelas da TVI e é considerada uma das revelações da ficção nacional.Matilde Reymão

Modelo desde os 15 anos, com passagens por Londres, Matilde estreou-se na TV em 2020 com «Amar Demais» e depois «Para Sempre».

Protagonizou «Cacau», gravada no Brasil, ao lado de José Condessa e Catarina Nifo, numa trama de segredos e amores em plantações de cacau. Agora brilha em «A Protegida», como a talentosa chef Mariana Vilalobos, ao lado de Pedro Sousa e Alexandra Lencastre.

Com partilhas ousadas e elogios constantes nas redes, Matilde consolida-se como força emergente, focada e trabalhadora.

Na vida pessoal, a atriz está noiva do surfista Nic von Rupp, com quem já mantém uma relação há alguns anos:

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