Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) recebe os amigos com muito entusiasmo. Todos estão felizes por estarem novamente juntos. As amigas dizem que Gui está solteiro e continua a ter um crush por Mariana. Ela pede-lhes para não começarem com disparates e chama todos para a cozinha.

Mariana dá início ao desafio culinário e põe a tocar uma música que ouviam em frança. Gui apanha algo que Mariana deixou cair e quando lhe devolve faz-lhe uma festa nas costas. Os outros reparam.

Os amigos provam os pratos que confecionaram e recordam alguns momentos em França. Cláudia diz que deviam ir a França todos juntos, mas Mariana lembra que tem uma filha. Eles dizem que pode ficar com o pai e a expressão de Mariana ensombra-se. Ela diz que o pai não está e não sabe se vai estar. Gui puxa Mariana para dançar.

Os amigos querem continuar a festa e Mariana sugere irem até à barragem. Mariana diz-lhes para irem andando, enquanto organiza umas coisas. Gui quer ficar com ela e Cláudia faz sinal aos outros para saírem. Gui tenta beijar Mariana, mas ela diz-lhe que não está disponível. Ele respeita-a e diz que está sempre às ordens. Mariana ri-se.

Quem será este Gui?

Relembre-se que Mariana tem estado a sofrer muito com o desaparecimento de JD: