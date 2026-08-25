Vem aí «A Madrasta»: Casamento em risco! Felícia descobre a forma de separar Pedro e Diana

Flashback inédito em «A Madrasta»: Felícia (Isabel Abreu) visita Francisca (Matilde Reymão) e revela-lhe que ainda existe uma forma de impedir o casamento de Pedro (Albano Jerónimo).

Felícia acredita que, se Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais) descobrirem a verdade sobre Diana (Inês Castel-Branco), o casamento não irá acontecer.

Francisca sabe que Pedro poderá odiá-la se descobrir o que fez, mas Felícia lembra-lhe que já não tem nada a perder.

Relembre-se que Felícia é a principal suspeita da morte de Artur: