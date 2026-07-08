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Vem aí em «A Madrasta»: Felícia muda de ideias e apoia o casamento de Francisca com Pedro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:53
Vem aí em «A Madrasta»: Felícia muda de ideias e apoia o casamento de Francisca com Pedro - TVI

E o motivo é bem mais forte do que pensa.

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Em «A Madrasta», Francisca (Matilde Reymão) e Pedro (Albano Jerónimo) jantam, mas ele está ensimesmado e diz que não tem fome. Francisca acha que se deve ao regresso de Diana e apesar de Pedro garantir que não, ela fica insegura. Para tranquilizar Francisca, Pedro decide antecipar o casamento e promete que se casam para a semana. Francisca fica radiante e beija-o. Começam a despir-se e vão em direção ao quarto.

Mais tarde, Carminho (Teresa Tavares) pergunta a Pedro se Diana (Inês Castel-Branco) já deu alguma resposta. Ele diz que não, mas só pode dar uma. Carminho percebe que Diana ainda mexe com o irmão e ele não nega. Felícia diz a Pedro para ter cuidado com Diana e começa a achar que é boa ideia ele casar-se com Francisca. Felícia diz que vai ajudar nos preparativos do casamento.

Recorde-se que Felícia era a principal opositora deste casamento:

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