A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 26min
Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage - TVI

Conversa sobre JD provoca raiva de Hector.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre)  e Mariana (Matilde Reymão) conversam sobre José Diogo (Pedro Sousa). Curiosa, Laura pergunta se ele vai continuar a dormir na autocaravana, ao que Mariana responde que sim. Em seguida, Laura questiona quando é que Mariana tenciona trazê-lo para o palacete. Mariana admite que ainda não é o momento certo e acrescenta que, quando isso acontecer, terá de pedir a Hector para sair.

Sem que as duas se apercebam, Héctor (Christian Escuredo) escuta toda a conversa. Ao perceber que pode vir a ser afastado, fica tomado pela raiva, deixando antever um conflito iminente.

Relembre-se que Mariana já ameaçou Hector:

 

 

 

Relacionados

Vem aí «A Protegida»: Mariana desafia Hector e promete seguir JD a qualquer custo

A Protegida

A Protegida: JD comporta-se de maneira estranha ao reencontrar Gonçalo

A Protegida
Ontem

A Protegida: A reação de JD ao saber que é um dos donos da fárica

A Protegida
Ontem

Mariana apresenta a filha a JD: «Carlota, é o pai»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge foge sem Clarice, deixando-a entregue aos mafiosos

A Protegida
Ontem

A Protegida: Óscar é considerado inocente

A Protegida
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
1

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
2

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
24 mar 2025
3

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

sex, 2 jan
4

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje
5

Acampada à porta do lar dos avós, Diana Nicolau fala de tema sensível: «O preconceito que tinha era pura ignorância»

10 mar 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
sex, 2 jan

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

sex, 2 jan

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

sex, 2 jan

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

sex, 2 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

A Protegida
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Terra Forte
Hoje

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: António impede que Flor descubra namoro de Dudu e Rosinha

Terra Forte
Ontem

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Ontem
Mais Fora do Ecrã