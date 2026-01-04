Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) conversam sobre José Diogo (Pedro Sousa). Curiosa, Laura pergunta se ele vai continuar a dormir na autocaravana, ao que Mariana responde que sim. Em seguida, Laura questiona quando é que Mariana tenciona trazê-lo para o palacete. Mariana admite que ainda não é o momento certo e acrescenta que, quando isso acontecer, terá de pedir a Hector para sair.
Sem que as duas se apercebam, Héctor (Christian Escuredo) escuta toda a conversa. Ao perceber que pode vir a ser afastado, fica tomado pela raiva, deixando antever um conflito iminente.
Relembre-se que Mariana já ameaçou Hector: