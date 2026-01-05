Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Laura (Alexandra Lencastre) tenta recompor-se do choque após saber da morte de Mariana (Matilde Reymão). Mariana percebe que a mãe está a chorar e questiona-a, acabando por ouvir a notícia da morte de Jorge (Paulo Pires). Laura explica que as lágrimas não são de compaixão, mas sim da frustração por não poder vingar-se de tudo o que ele lhe fez. Mariana fica perturbada ao ver a mãe nesse estado e tenta acalmá-la, procurando devolver-lhe alguma serenidade.
Mais tarde, sozinha, Mariana dirige-se ao quadro da avó, falando com ele como se a tivesse presente. Pede-lhe que proteja Laura e a ajude a ultrapassar este momento difícil.
Entretanto, José Diogo (Pedro Sousa) aparece e conta que foi treinar com o irmão e o sócio. Mariana não consegue resistir e abraça-o, embora se esforce por manter a calma e não se deixar levar pela emoção. Mariana acaba por confidenciar que, naquele dia, até é melhor JD não se recordar de nada, uma vez que acabou de saber que o pai adotivo dele morreu.