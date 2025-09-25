Vem aí em «A Protegida»: Após descobrir que Mariana está a aproximar-se de JD, Laura faz um aviso

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está a cuidar da filha. Olha com ternura para Carlota e envia um vídeo da bebé a José Diogo (Pedro Sousa).
Nesse mesmo instante, Laura (Alexandra Lencastre) aparece e pergunta-lhe a quem estava a enviar o vídeo. A jovem fica peturbada e diz que era a uma amiga, mas Laura não acredita.
Mariana acaba por confessar que enviou o vídeo a JD. Laura percebe que a filha está a ceder e relembra-a do que JD lhe fez.
Recorde-se que Laura tem pressionado muito a filha: