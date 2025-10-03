A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Laura fica incrédula.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está deitada na sua cama, sem sono, quando surpreendentemente Jorge (Paulo Pires) aparece e diz que lhe vai dar espaço, mas não vai sair de casa. Jorge pega no seu pijama e diz que vai dormir para outro quarto. Laura fica a sentir-se culpada.

Laura e Mariana (Matilde Reymão) vêm dos quartos a falar sobre Jorge ter voltado para casa. Laura diz que a casa também é dele, mas Mariana não concorda, muito menos agora que a mãe vai começar a namorar com Óscar (Joaquim Horta). Laura acha um disparate e Mariana afirma que disparate é Laura continuar casada com Jorge. Ouvem a discussão vinda da cozinha.

Recorde-se que Jorge já tinha perguntado a Laura o que ela sente por Óscar:

