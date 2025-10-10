A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana morre de vergonha com gesto de Jorge

  • Há 3h e 50min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana morre de vergonha com gesto de Jorge

A chef fica sem reação com o que acaba de ver.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) chegam entusiasmadas por causa da surpresa para Maria Clara. Reparam numa faixa formada com folhas A4, com umas frases escritas e ficam intrigadas.

Mariana e Laura entram e procuram o início da faixa, para lerem o texto do início. Laura vê que o texto é para si e fica envergonhada. Seguem a faixa para lerem tudo pela ordem correta. Laura e Mariana entram no gabinete de Laura e encontram Jorge em cima da secretária, ainda a terminar a faixa.

Laura pergunta o que é aquilo e Jorge (Paulo Pires) diz que quis mostrar-lhe o quanto gosta dela e assume que a tem negligenciado. Mariana sente vergonha alheia.

Recorde-se que Jorge está cheio de medo de perder Laura:

