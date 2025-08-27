Matilde Reymão não para de receber mensagens por causa deste vestido

Matilde Reymão publica vídeo a dançar. E o noivo deixa uma reação adorável

Matilde Reymão, 25 anos, protagonista da novela da TVI “A Protegida”, conquistou os fãs com um novo registo partilhado no Instagram.

Num cenário idílico, com o pôr-do-sol como pano de fundo, a atriz exibiu um vestido comprido de renda, em tons claros, marcado por detalhes que revelam a zona da barriga. Na legenda simples, mas inspiradora, Matilde Reymão escreveu: “Aproveita o dia”.

Veja a publicação original, em baixo.

A publicação não passou despercebida e, em poucos minutos, os elogios multiplicaram-se na caixa de comentários. “Ameiiii esse vestido! Tá linda”, “Que linda adorei o vestido”, “Adoro o vestido ❤️❤️❤️ estás linda” e até “OMG this dress 🔥🔥🔥❤️” foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

Veja, agora, o vídeo partilhado por Matilde Reymão e deslumbre-se com o visual da atriz.

Do sucesso na representação ao sucesso no amor

Com apenas 27 anos, Matilde Reymão tornou-se um dos rostos mais promissores da ficção da TVI. A atriz ganhou destaque em produções como “Para Sempre” e “Cacau", mas foi com o papel de protagonista em “A Protegida” que consolidou o seu lugar entre as grandes apostas do canal.

Fora do ecrã, Matilde Reymão mantém a vida pessoal de forma discreta, embora seja conhecida a relação com o surfista Nic von Rupp.

No passado dia 2 de agosto de 2024, Nic von Rupp partilhou uma grande novidade na sua conta de Instagram: pediu Matilde Reymão em casamento e ela disse que sim.

A atriz tem criado uma ligação próxima com o público através das redes sociais.