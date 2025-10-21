Matilde Reymão e o encontro que vai ficar para sempre na sua memória

A noite que tocou o coração de Matilde Reymão.

A jovem atriz Matilde Reymão, de 25 anos e protagonista da novela da TVI “A Protegida”, voltou a encantar os fãs ao partilhar um registo intimista nas suas redes sociais. Num cenário romântico e acolhedor, Matilde publicou um story no Instagram onde aparecia a jantar com duas pessoas muito especiais na sua vida: o seu avô e o seu noivo, Nic Von Rupp. O seu avô ganhou destaque em publicações recentes, em que a atriz o leva a almoçar, e nas quais é visível o afeto que partilham.

A atriz, que costuma partilhar com frequência detalhes da sua vida pessoal e familiar, destacou a importância destes momentos de descontração e proximidade. No story, Matilde escreveu de forma simples e afetuosa: «Jantar com o avô», evidenciando o carinho que sente pelo avô e o clima descontraído do encontro.

Matilde e Nic Von Rupp ficaram noivos em agosto de 2024, durante umas férias na Indonésia, e desde então a atriz tem partilhado regularmente a sua felicidade e momentos de cumplicidade com o noivo. A relação entre os dois é frequentemente visível nas redes sociais, mostrando um lado mais íntimo e familiar de Matilde, para além da sua carreira televisiva.

Reveja aqui todos os detalhes sobre o pedido de casamento da atriz:

Este episódio reforça a imagem de Matilde Reymão como uma atriz próxima do público, que não hesita em mostrar o seu lado mais humano e afetuoso, partilhando momentos especiais em família que cativam os seguidores. 

Veja aqui: 

