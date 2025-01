Matilde Reymão vive momento único com o avô: «Impossível não nos emocionarmos... O amor comove-me»

Matilde Reymão recorreu às redes sociais para partilhar um momento encantador entre avô e neta.

A atriz foi almoçar como o avô, uma das pessoas mais importantes da sua vida: «A cru. Com o meu avozinho. Levei-o a almoçar. Só nós dois, como sempre fizemos. Ouvi as suas histórias, ele ouviu as minhas. Trocámos palavras carinhosas, falámos do quanto somos gratos por nos termos».

Orgulhosa, Matilde desfez-se em elogios: «Com o meu avô aprendi o que é amar incondicionalmente. Ensinou-me a dar a mão, a elogiar, a dizer que amo, fazer as coisas com amor. E mostrou-me o quão bonito e reconfortante é ter fé. Há sempre um propósito, está tudo certo… É dos homens mais interessantes e cultos que conheço — de uma generosidade e honestidade imensuráveis. E também dos mais sensíveis. Acho que foi dele que herdei essa sensibilidade».



«Quando nos sentamos a conversar, é impossível não nos emocionarmos. Mas fico feliz por isso. Gosto de me comover com a vida. O amor comove-me. Obrigada, avô, por tanto», concluiu em jeito de agradecimento.

De relembrar que a atriz é muito ligada à família e que já perdeu a avó, que amava profundamente: