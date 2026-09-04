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Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre"

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 14min
Matilde Reymão faz dedicatória a pessoa especial: "Adoro-te, para sempre" - TVI

Matilde Reymão faz declaração emocionante.

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As atrizes Matilde Reymão e Bárbara Lourenço mantêm uma amizade muito próxima, marcada por uma forte cumplicidade e pelo apoio que demonstram, frequentemente, aos projetos profissionais uma da outra. Desta vez, Matilde fez questão de assinalar uma data especial com uma declaração pública de carinho à amiga.

Através das redes sociais, a atriz partilhou um vídeo dedicado a Bárbara Lourenço, reunindo vários momentos que refletem a ligação especial existente entre as duas. Na publicação, Matilde não poupou nas palavras e deixou uma mensagem particularmente emotiva.

«Feliz aniversário para a rapariga que combina com a minha energia, o meu caos e o meu coração. Amo-te para sempre.» ❤️», escreveu, numa declaração que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

A mensagem evidencia a cumplicidade e a sintonia entre as duas amigas, com Matilde Reymão a destacar precisamente aquilo que as une: a energia, o “caos” e o coração. Uma declaração simples, mas carregada de significado, que demonstra a importância que Bárbara Lourenço tem na sua vida.

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Seguidores rendidos à amizade

A publicação não passou despercebida e foram muitos os seguidores que fizeram questão de reagir ao momento e elogiar a amizade entre as duas atrizes.

Entre as mensagens deixadas na caixa de comentários, destaca-se a resposta da própria Bárbara Lourenço: «I love you ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ sempre sempre», mostrando que o carinho é claramente correspondido.

Também se podem ler comentários como «Manas» e «Tão liiiiiiindass», com os fãs a celebrarem a proximidade entre as duas.

Houve ainda quem aproveitasse a publicação para deixar uma mensagem especial a Bárbara Lourenço, nomeadamente sobre o seu percurso profissional: «Tão linda ❤️ Parabéns pela tua Madrasta, mais uma vez! Não me canso de ver a Madrasta 👏 Beijinhos».

Entre muitas outras mensagens, os seguidores destacaram sobretudo a amizade, cumplicidade e carinho que Matilde Reymão e Bárbara Lourenço continuam a demonstrar publicamente.

A declaração de Matilde acabou, assim, por se transformar numa verdadeira homenagem à amizade, mostrando que, para além da ligação profissional, existe entre as duas uma relação marcada por muito carinho e companheirismo.

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