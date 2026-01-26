Finalmente, revelado o segredo de Matilde Reymão

A atriz Matilde Reymão, de 25 anos, que atualmente dá vida à personagem Mariana na novela «A Protegida», revelou recentemente um dos seus segredos de beleza numa parceria especial com a revista Vogue Portugal. Conhecida pela sua elegância natural e frescura, a jovem atriz mostrou que a beleza, para si, está intimamente ligada ao bem-estar e à autenticidade.

Apaixonada por maquilhagem, Matilde Reymão confessou que gosta de experimentar e improvisar com diferentes produtos, adaptando-os ao seu estilo e ao seu estado de espírito. A atriz revelou ainda que adora maquilhar-se antes de sair à noite com as amigas, encarando esse momento como um ritual divertido e de autoexpressão.

No entanto, o detalhe que mais surpreendeu os fãs foi o seu truque de maquilhagem preferido. O grande segredo da atriz está no blush, que não utiliza apenas no rosto. Matilde revelou que aplica blush também nos lábios, criando um efeito natural que ajuda a realçar e a dar a ilusão de maior volume à boca, sem recorrer a produtos específicos para esse fim.

Na publicação partilhada, a atriz escreveu: «Entre sets de gravações e um dia a dia naturalmente acelerado, Matilde Reymão encara a beleza como um gesto de bem-estar. Neste Beauty Confessions, a atriz partilha uma rotina pensada para respeitar a pele e acompanhar as exigências da sua rotina.»

A partilha rapidamente gerou uma onda de elogios e carinho por parte dos seguidores, que não pouparam palavras bonitas à atriz. Entre os muitos comentários destacam-se mensagens como:

«Linda!»; «É tão bonita e tão gentil!! 💖»; «Está tão linda 😍»; «Quero maisss»; «O cabelo tão lindo 🥹❤️».

Houve ainda quem aproveitasse para trocar dicas de beleza, como uma seguidora que escreveu:

«És um doce, Matilde, e muito bonita 🔥🌸❤️ Gostei muito da tua maquilhagem, ficaste linda. 💄🪞💅 Uma dica: não te esqueças de hidratar também o pescoço e dar cor, porque senão faz muito contraste entre o rosto e o pescoço. Eu também adoro make-up. ☺️ Beijinho e feliz domingo!»

Com esta partilha, Matilde Reymão volta a provar que a beleza pode ser simples, criativa e acessível, reforçando a sua ligação genuína com os fãs e assumindo-se como uma inspiração para quem valoriza o cuidado pessoal aliado à naturalidade.