Poderosa e sensual. Matilde Reymão deixa tudo de queixo caído com fotos em biquíni reduzido

Aos 24 anos, Matilde Reymão é uma das atrizes mais sensuais da nova geração. A atriz voltou a chamar à atenção devido a um conjunto de fotografias que partilhou, em que se mostra a aproveitar as temperaturas quentes do verão com um biquíni reduzido. Assim que revelou o álbum de fotografias, foi logo inundada com uma ‘chuva’ de elogios, que destacavam a sua beleza e boa forma física.

“Muito linda”, foi um dos comentários deixados na publicação. «Uma deusa», também se lê.

Recentemente, a atriz terminou o noivado com Nic von Rupp, de 35 anos.

Percorra a galeria e veja as fotografias.