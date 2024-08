Matilde Reymão faz revelações inéditas sobre gravações de «Cacau»: «Nunca disse isto, mas eu chegava a casa a chorar»

Matilde Reymão deu uma entrevista exclusiva à GQ Portugal. Nesta conversa, a atriz fez revelações inéditas! Entre elas, um acidente que ocorreu durante as gravações de «Cacau».

A atriz deslocou o ombro! Matilde Reymão revelou como tudo aconteceu: «Estava a gravar e caí… eu caía mas não era suposto magoar-me. Enfim, foi uma chatice. Ainda gravei com o ombro fora do sítio o dia todo, sem saber. Era um dia muito difícil só com cenas comigo, de ação. E era um daqueles dias que não é de estúdio, portanto ou se faz aquilo, ou vai o dia e é uma chatice. Estive um mês e tal a tomar remédios para as dores».

Após este acidente, a atriz começou a duvidar de si mesma, vivendo, assim, momentos mais complicados: «Foi mesmo muito frustrante para mim porque eu não me sentia capaz e comecei a duvidar (...) Nunca disse isto, mas eu chegava a casa a chorar e dizia ao Nic: 'eu sou horrível'. Porque é que me escolheram? Eu não sou boa. Será que eu estou a fazer um bom trabalho? Ele agarrava-me e dizia "olha está tudo bem, estás só cansada. Estás só com dores de está tudo bem. Keep going».

Veja o excerto da entrevista, aqui:

Recorde-se que Matilde Reymão se estreou na ficção da TVI em Amar Demais e, depois disso, integrou o elenco de Para Sempre. Hoje em dia dá vida a Cacau, na novela «Cacau»: