Vem aí em «A Protegida»: Carlota já está crescida e quer saber a verdade sobre o pai

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) relê a carta que José Diogo (Pedro Sousa) lhe deixou e chora, pois acha que aquilo não faz sentido nenhum. Hector (Christian Escuredo) entra e fica vidrado no corpo dela. Não resiste a abraçá-la e a dizer-lhe que está ali para o que precisar. Mariana só quer ficar sozinha. Hector está furioso com a rejeição de Mariana e liga a Diana para vir ter com ele. Ela diz que vai só fechar o restaurante e depois vai ter com ele.
Carlota vê e a foto de Mariana e JD e pergunta quem é. Mariana diz-lhe que é a mãe e o pai, mas Carlota fica confusa. Mariana acha que a filha está cada vez mais parecida com o pai. Carlota pergunta onde ele está e Mariana diz-lhe que não sabe.
Recorde-se que JD desapareceu, após ser agredido e raptado por Hector: