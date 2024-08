Vem aí em «Cacau»: Cacau vira costas a Guto e Anita?

Em «Cacau», Martim (Lucas Dutra) chega com Guto (Vitor Britto) e Anita (Catarina Nifo) a casa de Tiago (José Condessa), com Cacau (Matilde Reymão) a dizer de imediato não querer conversas com Guto. Este insiste com ela que não tinha mesmo a certeza que Marquinho não fosse filho de Marco por causa da amnésia dela, e Regina (Christine Fernandes) fê-lo convencer que sim. Anita fica tensa por Cacau perceber zangada que ela também já sabia dessa hipótese.

Guto e Anita insistem com Cacau que ela tem de perceber que eles não podiam obrigá-la a acreditar que Marquinho não era filho de Marco (Diogo Amaral) por não terem 100% de certezas, com Guto a dizer que só mais tarde Regina lhe confessou a verdade, mas que tinha receio de falar com ela por saber que ela se ia zangar com ela.

Cacau diz que Marco já está a pagar pelo que lhe fez por Tiago ter ido ter com ele à construtora. Anita, Guto e Martim estacam preocupados.

Recorde-se que Guto e Pitty tentaram que Regina revelasse tudo: