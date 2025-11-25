Vem aí em «A Protegida»: Mariana coloca Hector no devido lugar

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) diz que vai trabalhar e Hector (Christian Escuredo) nota o tom ríspido dela. Mariana lembra que nunca lhe prometeu nada e não gostou da tentativa de aproximação dele. Hector pede desculpa, mas custa-lhe vê-la a sofrer por uma pessoa que a abandonou. Hector vê Carlota a brincar com a fotografia dos pais e fica cheio de raiva ao ver a cara de José Diogo (Pedro Sousa).
Hector está furioso por Mariana ainda não ter esquecido JD. Rasga a foto deles e atira-a para o caixote do lixo. Laura (Alexandra Lencastre) aparece e pergunta se está tudo bem. Hector disfarça e diz que sim. Laura vê a foto rasgada no caixote e percebe que Hector ainda não ultrapassou.