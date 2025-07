Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá esperanças a Hector?

A Protegida: Hector seduz Mariana com dia romântico

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) agradece as flores e todos os gestos de carinho que Hector (Christian Escuredo) teve com ela, mesmo quando estava desaparecida. Mariana diz que leu os seus emails e agradece-lhe por nunca ter desistido dela. Mariana dá-lhe um beijo prologando na bochecha, que deixa Hector encantado. Mariana diz que confia nele e por isso lhe pediu ajuda para enfrentar José Diogo (Pedro Sousa).

Hector pede a Sofia (Catarina Rebelo) para acabar com as apostas, pois Mariana está de volta e ele quer fazer tudo certo. Sofia diz que podem continuar e que Mariana nunca saberá, mas Hector prefere não arriscar. Não quer perder a possibilidade de a conquistar, agora que está chateada com JD. Sofia fica desmoralizada.

Recorde-se que, no passado, Mariana rejeitou qualquer aproximanção amorosa de Hector: