Vem aí em «A Protegida»: Mariana dá oportunidade ao amor... de Hector?

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) fala ao telemóvel com quem o vai defender das acusações de que foi alvo. Mariana (Matilde Reymão) aparece e Hector fica muito feliz por vê-la. Ela diz que não saiu dali da melhor forma, mas até percebe o que Anita (Marina Mota) fez.

Mariana revela que vai precisar da ajuda de Hector, para fingir que é seu namorado. Hector fica em choque.

Mariana diz que vai apresentar queixa e tem seguranças a protegê-la, mas ainda assim José Diogo (Pedro Sousa) não vai desistir e talvez só tendo outra pessoa, o faça desistir. Mariana compreende que Hector não queira alinhar naquilo, mas ele diz que sim e que faz qualquer coisa para o bem dela.

Hector pergunta a Mariana há quanto tempo não faz nada divertido e ela diz que não se lembra. Hector diz que é sinal de que já foi há muito tempo e diz que deviam ir beber um copo e dançar. Mariana acha boa ideia.

José Diogo (Pedro Sousa) pergunta a Sofia (Catarina Rebelo) qual é o quarto de Óscar (Joaquim Horta) e ela diz que é um entra e sai desse quarto. JD fica curioso e Sofia percebe que foi indiscreta. Sofia liga para o quarto, mas ninguém atende. Sofia sabe que Óscar está ali e sugere que JD vá ao bar.

JD está por ali à espera de ver Óscar, mas ouve a voz de Mariana (Matilde Reymão) e Hector (Christian Escuredo) e fica tenso. JD fica incrédulo ao ver Mariana e Hector juntos e pergunta a Mariana o que está a fazer com Hector. Este coloca-se entre Mariana e JD, para a defender e diz que está a sair do trabalho com a sua namorada. JD fica em choque. Sofia assiste, incrédula.

Recorde-se que Hector é perdidamente apaixonado por Mariana: