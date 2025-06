Vem aí em «A Protegida»: Mariana está viva ou morta?

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) escreve um email para Mariana (Matilde Reymão), esperando que um dia ela o possa ler. Hector diz que toda a gente sente muita a falta dela e que não tem sido fácil.

Vemos vários cartazes com a fotografia de Mariana, a dizer "desaparecida". Ouvimos a continuação do email de Hector para Mariana, sem saber se ela está viva ou morta.

A cozinha do restaurante está a funcionar em toda a sua plenitude. Aninhas pergunta à chef se pode empratar e faz-se silêncio. Laura (Alexandra Lencastre) lembra que a única chef é Mariana e que ela só está a dar uma ajuda na cozinha, até Mariana voltar.

Hector continua a escrever o email para Mariana e conta-lhe que Benedita envelheceu imenso com o desgosto do acidente. Hector conta que Laura foi a primeira a chegar ao local do acidente e que as duas nunca mais sorriram desde esse dia.

FLASHBACK INÉDITO: Laura encontra o jipe de Mariana e dirige-se para lá. Espreita para o lugar do condutor e vê uma enorme mancha de sangue. Laura fica horrorizada.

Recorde-se que antes de acontecer este acidente, Hector pediu para Mariana não casar com Mariana: