A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:00
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa - TVI

A vida de Hector está a complicar-se e muito.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) faz-se de vítima e diz que a relação com Anita (Marina Mota) está a ficar insuportável, pois ela deve sentir-se culpada por o ter prejudicado nos negócios e não está a saber lidar com isso.

Hector conta que ela o expulsou do turismo rural e não tem onde ficar. Mariana (Matilde Reymão) percebe a intenção de Hector, mas diz que não o pode ajudar, porque José Diogo (Pedro Sousa) está a morar ali em casa.

De recordar que há muito tempo que Hector tenta manipular Mariana:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça

Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

Mariana

Portugueses reagem em massa à estreia da novela “Mariana”: «Fiquei viciada»

Mariana
ter, 17 jun

Anúncio da nova novela da TVI, «Mariana», deixa telespetadores em êxtase: «Adoro»

Mariana
sex, 6 jun
Mais Mariana

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje
1

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

A Fazenda
dom, 25 mai
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
dom, 14 set
4

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Telefonema misterioso deixa Nadir em choque

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

A Protegida
Ontem

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Ontem

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Hoje

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Ontem

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

Ontem
Mais Fora do Ecrã