«Nunca mais»: Matilde Reymão chega ao seu limite e faz denuncia nas redes sociais

A atriz Matilde Reymão, que atualmente dá vida à personagem Mariana na novela “A Protegida”, está a dar que falar nas redes sociais depois de ter feito uma forte crítica pública à empresa de transportes GLS. Através de um story no Instagram, a atriz não poupou palavras ao demonstrar o seu descontentamento com o serviço prestado, deixando uma mensagem contundente que rapidamente gerou reacções entre os seus seguidores.

Na publicação, Matilde escreveu: «GLS XXXXXX. PIOR SERVIÇO E APOIO AO CLIENTE DE SEMPRE. Quer dizer, nem se pode chamar apoio ao cliente porque é completamente nulo. Não há resposta, impossível falar com alguém, cancelamentos de última hora etc etc. Encomendas pela @gls.portugal. NUNCA MAIS.»

A General Logistics Systems (GLS) é uma das maiores empresas de transporte de encomendas na Europa, com forte presença em Portugal. A marca oferece soluções logísticas para o comércio electrónico, incluindo pontos de recolha ParcelShops, rastreamento em tempo real e a aplicação My GLS, que permite acompanhar todo o percurso das encomendas.

Apesar da sua posição de destaque no mercado, a crítica pública feita por uma figura conhecida como Matilde Reymão veio reacender o debate sobre a qualidade do serviço ao cliente no sector da logística, cada vez mais exigente num contexto de crescimento acelerado do comércio online.

Este episódio demonstra ainda o impacto das redes sociais enquanto espaço de denúncia e pressão pública, capaz de influenciar a percepção da imagem das marcas. Até ao momento, não é conhecida qualquer resposta oficial da empresa, mas os consumidores aguardam por esclarecimentos e eventuais melhorias nos serviços prestados.

