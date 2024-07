Vem aí em «Cacau»: Cacau acaba com a farsa e põe um ponto final na relação com Marco

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) volta a reforçar o seu pedido de desculpa a Cacau (Matilde Reymão) por ontem ter tentado que ainda casassem. Cacau, muito tensa, ganha coragem e diz-lhe que não era por que queria que estava a casar com ele, mas sim por estar a ser ameaçada por Cony (Pollyanna Rocha).

Cacau diz a Marco que também se preocupou com ele e por isso cedeu à chantagem de Cony, dizendo que não queria que o pai do seu filho morresse. Marco reage mal a dizer a Cacau ter a certeza que ela agora vai contar tudo a Tiago (José Condessa) para poder ficar com ele.

Esperançosa, a chocolateira admite que isso é mesmo verdade, saindo a dar por finalizada a conversa.

Não pode perder os próximos episódios de «Cacau», na sua TVI e TVIPLAYER.