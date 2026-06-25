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A Madrasta

«A Madrasta»: Quem é Ricardo, o homem que deixa Francisca descontrolada?

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 2min
«A Madrasta»: Quem é Ricardo, o homem que deixa Francisca descontrolada? - TVI

Revelamos tudo sobre o que ele esconde.

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Em «A Madrasta», já percebemos que há um homem que consegue deixar Francisca (Matilde Reymão): Ricardo (Diogo Fernandes).

Quem é Ricardo?

Ele é filho único do Cajó (Joaquim Horta), é um jovem atlético e vaidoso, que cuida da imagem e vive de mulheres ricas que seduz. É amante de Francisca, que chantageia para manter a relação em segredo. 

edutor nato, é arrogante e manipulador, usando mentiras para alcançar os seus objetivos. Rejeita o pai por ser pobre. Interessa-se por Beatriz como forma de ascensão social e entra na Magalhães Neto fingindo ser gestor financeiro.

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