«A Madrasta»: Quem é Ricardo, o homem que deixa Francisca descontrolada?

Em «A Madrasta», já percebemos que há um homem que consegue deixar Francisca (Matilde Reymão): Ricardo (Diogo Fernandes).
Quem é Ricardo?
Ele é filho único do Cajó (Joaquim Horta), é um jovem atlético e vaidoso, que cuida da imagem e vive de mulheres ricas que seduz. É amante de Francisca, que chantageia para manter a relação em segredo.
edutor nato, é arrogante e manipulador, usando mentiras para alcançar os seus objetivos. Rejeita o pai por ser pobre. Interessa-se por Beatriz como forma de ascensão social e entra na Magalhães Neto fingindo ser gestor financeiro.