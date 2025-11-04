Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) fala com Virgílio (Diogo Morgado) e Aruna (Noua Wong) à parte. Mariana pergunta a Virgílio se anda a consumir droga e diz que Benedita (Maria do Céu Guerra) a incumbiu de fazer com que Virgílio voltasse para os narcóticos anónimos e só depois lhe poderia dar a sua parte da herança. Virgílio tem de lhe fazer a vontade e finge-se comovido com o gesto.

Virgílio está chateado com a conversa de Mariana e acha que ele o infantilizou. Aruna compreende que Virgílio não tenha gostado, mas tudo o que Mariana disse é verdade e sente-se mal por o ter escondido de Benedita e Mariana. Sanjay (Mário Oliveira) diz que precisa de ajuda e Aruna vai com ele. Virgílio vai para o wc zangado.

Recorde-se que Benedita sempre foi confidente de Virgílio: