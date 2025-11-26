Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso

«Não me faças isto»: Matilde Reymão é desafiada e este foi o resultado

A 53.ª Gala dos International Emmy Awards realizou-se esta segunda-feira, dia 24 de novembro, em Nova Iorque e reuniu algumas das figuras mais influentes da televisão mundial.

Este ano ficou marcado pela estreia da Plural Entertainment como patrocinadora da International Academy of Television, Arts and Sciences, assumindo, pela primeira vez este papel oficial junto da academia.

Na passada noite de 24 de novembro, uma comitiva da Plural e da TVI marcou presença no evento. Entre os representantes estiveram José Eduardo Moniz, Diretor-Geral da TVI, Margarida Vitória Pereira, Diretora de Planeamento, Aquisições e Vendas de Conteúdos da TVI, João Patrício, Diretor-Executivo de Entretenimento e Ficção da TVI, André Manso, Diretor de Produção da TVI, Piet-Hein Bakker, Diretor-Geral da Plural, Gabriela Sobral, Diretora de Conteúdos e Produção da Plural e a atriz Matilde Reymão.

Durante a gala, a atriz Matilde Reymão viveu ainda um momento especial ao subir ao palco para entregar o Emmy na categoria de Telenovela, juntamente com o actor Chris Chalk.

A International Academy of Television, Arts and Sciences distingue o que de melhor se produz em televisão a nível global, através dos conceituados International Emmy Awards. A TVI e a Plural, que contam já com 8 nomeações na categoria Telenovela, foram reconhecidas em edições anteriores, com as novelas “Meu Amor” e "Ouro Verde", premiadas com uma das famosas estatuetas douradas.