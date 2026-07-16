Após a separação, Matilde Reymão surge na companhia de um homem muito especial.

Muito acarinhada pelo público português, Matilde Reymão tem vindo a afirmar-se como uma das atrizes em maior destaque da sua geração. Atualmente, a jovem dá vida à personagem Francisca, na nova novela da TVI, «A Madrasta», conquistando os telespectadores não só pelo seu talento enquanto atriz, mas também pela sua naturalidade e carisma.

Além do sucesso profissional, Matilde Reymão mantém uma forte ligação com os seus seguidores nas redes sociais, onde partilha regularmente alguns momentos do seu dia a dia. Foi precisamente através do Instagram que a atriz mostrou, recentemente, um instante particularmente especial, ao publicar um story ao lado de uma companhia muito importante: o pai.

Aproveitando os dias quentes de verão, Matilde Reymão esteve a desfrutar das praias do Algarve, numa escapadinha marcada por momentos de tranquilidade e convívio familiar. Nas imagens partilhadas, a atriz surge sorridente e visivelmente feliz, aproveitando ao máximo esta pausa junto daqueles que lhe são mais próximos.

Numa altura em que atravessa uma fase intensa da sua carreira, a intérprete continua a demonstrar a importância que a família tem na sua vida, aproveitando os momentos de descanso para recarregar energias antes de regressar aos projetos profissionais.

Recorde-se que Matilde Reymão e o surfista de ondas grandes Nic Von Rupp terminaram a relação em junho de 2026, colocando um ponto final numa história de amor que durava há cerca de sete anos. Apesar das mudanças na sua vida pessoal, a atriz continua focada na carreira e a partilhar com os fãs alguns dos momentos mais felizes do seu verão.