Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Após a separação, Matilde Reymão surge na companhia de um homem muito especial.

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 34min
Após a separação, Matilde Reymão surge na companhia de um homem muito especial. - TVI

A atriz partilhou nas redes sociais um momento muito especial.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

 

Muito acarinhada pelo público português, Matilde Reymão tem vindo a afirmar-se como uma das atrizes em maior destaque da sua geração. Atualmente, a jovem dá vida à personagem Francisca, na nova novela da TVI, «A Madrasta», conquistando os telespectadores não só pelo seu talento enquanto atriz, mas também pela sua naturalidade e carisma.

Além do sucesso profissional, Matilde Reymão mantém uma forte ligação com os seus seguidores nas redes sociais, onde partilha regularmente alguns momentos do seu dia a dia. Foi precisamente através do Instagram que a atriz mostrou, recentemente, um instante particularmente especial, ao publicar um story ao lado de uma companhia muito importante: o pai.

Aproveitando os dias quentes de verão, Matilde Reymão esteve a desfrutar das praias do Algarve, numa escapadinha marcada por momentos de tranquilidade e convívio familiar. Nas imagens partilhadas, a atriz surge sorridente e visivelmente feliz, aproveitando ao máximo esta pausa junto daqueles que lhe são mais próximos.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Numa altura em que atravessa uma fase intensa da sua carreira, a intérprete continua a demonstrar a importância que a família tem na sua vida, aproveitando os momentos de descanso para recarregar energias antes de regressar aos projetos profissionais.

Recorde-se que Matilde Reymão e o surfista de ondas grandes Nic Von Rupp terminaram a relação em junho de 2026, colocando um ponto final numa história de amor que durava há cerca de sete anos. Apesar das mudanças na sua vida pessoal, a atriz continua focada na carreira e a partilhar com os fãs alguns dos momentos mais felizes do seu verão.

Relacionados

Depois da polémica com a filha, Agir quebra o silêncio e reage aos ataques: «Arrasado pelas críticas»

Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita»

A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Ricardo ameaça Francisca com uma faca

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: João Maria começa a desconfiar da verdade sobre Diana

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro toma uma decisão inesperada e o casamento fica em risco

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre segredo chocante sobre Pedro

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: «Eu e a Francisca vamos casar daqui a uma semana»

A Madrasta
ter, 14 jul

A Madrasta: Diana vê Simão e fica em pânico

A Madrasta
ter, 14 jul
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Passaram-se 25 anos e continuam a provar porque são um dos casais mais bonitos de sempre

A Protegida
ter, 14 jul
1

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

A Madrasta
sex, 10 jul
2

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre segredo chocante sobre Pedro

A Madrasta
Ontem
3

«A minha esposa e eu»: Inês Castel-Branco surpreende fãs com viagem e partilha encontro especial

ter, 14 jul
4

«Épica»: Inês Castel- Branco arrasa com "look Madonna"

18 set 2023
5

Exclusivo «A Madrasta»: Pedro cancela o casamento com Francisca

A Madrasta
dom, 5 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta»: Pedro toma uma decisão inesperada e o casamento fica em risco

A Madrasta
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy aproxima-se perigosamente do segredo de Débora

Terra Forte
Hoje

Depois da polémica com a filha, Agir quebra o silêncio e reage aos ataques: «Arrasado pelas críticas»

Ontem

Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita»

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: José percebe que pode ter perdido Carla para sempre

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre segredo chocante sobre Pedro

A Madrasta
Ontem
FORA DO ECRÃ

Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada

Hoje

“É sempre bom dar um tempo”: Zé Condessa afasta-se do país e mostra o seu refúgio

Amor à Prova
Hoje

O que aconteceu em Las Vegas? Marido de Júlia Palha partilha imagens improváveis em plena lua de mel

Hoje

Após a separação, Matilde Reymão surge na companhia de um homem muito especial.

A Madrasta
Hoje

Depois da polémica com a filha, Agir quebra o silêncio e reage aos ataques: «Arrasado pelas críticas»

Ontem

Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita»

Ontem
Mais Fora do Ecrã