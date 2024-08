Matilde Reymão reage a tema polémico: «Isso é completamente absurdo»

Matilde Reymão deu uma entrevista exclusiva à GQ Portugal. Nesta conversa, a atriz falou sobre a mudança se houve na indústria cinematográfica, que outrora era «guiada pelo brilho da performance e pela profundidade do talento», contudo hoje em dia rende-se ao poder dos números».

A atriz partilhou um excerto desta conversa nas stories de Instagram, onde podemos ver Matilde Reymão a lamentar:

«É muito triste neste mundo digital ver as pessoas não terem oportunidade. Porque com as redes sociais, às tantas tens pessoas a serem selecionadas antes de fazeres o casting por causa do número de seguidores que têm. Isso é completamente absurdo. No trabalho de um ator, porque se fosse no trabalho para vender alguma coisa eu percebo, está tudo bem se for como figura... mas como ator não... é sobre o superficial».

Veja o vídeo completo, aqui:

De recordar que no passado dia 2 de agosto de 2024, Nic von Rupp partilhou uma grande novidade na conta de Instagram: pediu Matilde Reymão em casamento e ela disse que sim.

O surfista escreveu: «She said Yes. Spending the rest of my life with this beautiful soul, beyond grateful», que significa, «Ela disse Sim. Passando o resto da minha vida com esta alma linda, mais do que grato».

Veja as imagens do momento:

O casal tem estado de férias em Nihi, numa ilha da Indonésia, onde aconteceu o pedido de casamento. Nas imagens, é possível ver como a atriz de «Cacau» ficou emocionada.

Recorde-se que Nic von Rupp, de 33 anos, namora com a artista, de 24 anos, há quatro anos: