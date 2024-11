Esta é a última semana de «Cacau»! O que vai acontecer?

Exclusivo últimos episódios «Cacau»: As fotografias do casamento de Vitória e Simone

«Cacau» estreou em janeiro de 2024 e deixou logo os telespetadores completamente 'agarrados' ao ecrã. Agora, a novela está a chegar ao fim e já estamos perante a última semana últimos episódios.

Esta história, que é desde o começo uma envolvente saga de segredos familiares, amores clandestinos e sacrifícios, tudo adoçado pelo irresistível sabor do chocolate e a magia das plantações de cacau, tem demonstrado ser um projeto da ficção da TVI que veio marcar a diferença.

Mas, agora, as questões que os fãs colocam são: Cacau fica com Tiago? O que vai acontecer a Marco? Vai ser feita justiça a Simone e a Lalá? Vitória vai conseguir continuar a esconder o seu bombástico segredo? Júlia fica com Salomão ou com David? Regina cede ao amor de Jaime? O que é feito de Cony e será que vai aparecer para mais revelações? Tomané e Soraia, finalmente, entendem-se? Qual vai ser o desfecho da personagem Sal? Então e que vai ser feito de Rui e Susana?

Tudo isto vai ser respondido em breve nos últimos episódios de «Cacau», que não pode perder, na sua TVI e TVIPLAYER.