Vem aí em «Cacau»| «Portei-me como um verdadeiro idiota»: Cacau e Tiago fazem as pazes

Em «Cacau», Marco (Diogo Amaral) e Tiago (José Condessa) chegam ao mesmo tempo ao velório de Justino, com Marco a acusá-lo de estar a tentar voltar para Cacau. Tiago olha-o fulo.

Martim (Lucas Dutra) insiste com Tiago que tem de pensar no que sente por Cacau (Matilde Reymão), encorajando-o a ir ter com ela.

Tiago acaba por ir falar com Cacau e abraça-a, pedindo-lhe desculpa e assumindo: «Portei-me como um verdadeiro idiota».

Cacau perdoa-o e admite a Tiago ter sentido muito a falta dele, deixando-o emocionado. Marco interrompe o momento a chamar Cacau para sair para irem para o funeral. Marco avisa em tom de ameaça Tiago que se não ficar com Cacau, ele também não ficará. Tiago fica em choque.

Recorde-se que Cacau ficou destroçada, quando Tiago lhe disse estar interessado noutra pessoa: