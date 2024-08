Vem aí em «Cacau»: Tiago e Cacau mudam de casa com Marquinho

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) fica apreensivo por Martim (Lucas Dutra) o avisar duvidar que Marco (Diogo Amaral) vá desistir de ficar com Marquinho. Martim também aconselha Tiago a mudar de casa por viver num local muito isolado e sem condições para um bebé, palavras corroboradas por Cacau (Matilde Reymão) de ser um perigo Marquinho cair daquelas escadas.

Júlia (Fernanda Serrano) concorda com todos os argumentos de Tiago de a sua casa não dar para estar lá a viver com Cacau e o filho, tanto por ter o quarto no piso de cima como por ser num local isolado, estacando gelada por Tiago admitir que veio ali pedir-lhe para eles se mudarem temporariamente para sua casa.

Será esta a melhor solução?

