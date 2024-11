Emoções fortes em «Cacau»: Tiago e Cacau ficam em choque com notícia aterrorizante

Em «Cacau», Tiradentes (Paulo Guidelly) pede a Cacau (Matilde Reymão) e Tiago (José Condessa) que oiçam o que Marlene (Leonor Seixas) tem para lhes contar Marlene justifica-se a Tiago e Cacau que teve de fugir para conseguir as provas que precisavam para provar os crimes de Marco (Diogo Amaral).

Marlene mostra-lhes a gravação da conversa que fez com Marco em que ele assume ter estado por detrás do acidente de helicóptero e ter aprisionado Cacau em sua casa. Cacau e Tiago estão em choque.

Sem demoras, Marlene prossegue e conta que o plano inicial de Marco era matar Tiago no helicóptero, mas as coisas alteraram-se e ele acabou decidir aprisionar Cacau, e só a soltou por que ela o pressionou para o fazer, estando muito arrependida de o ter ajudado em toda aquela história. Tiago e Cacau estão estarrecidos com tudo aquilo.

Recorde o momento em que Cacau foi raptada e Marco a quis manter em cativeiro: