Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura ficam assustadas com Benedita

A Protegida: O momento tão esperado! Benedita, Mariana e Laura voltam a estar juntas

Exclusivo «A Protegida»: Mariana teme o pior pela filha e pede ajuda a JD

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) prepara o pequeno-almoço, quando subitamente tem uma visão do marido. Ela fica confusa por estar a vê-lo, uma vez que já morreu.

Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) estão muito felizes por ter aparecido um dador para Paz (Aline Neves). Laura acha que pode ter sido alguém da fábrica. Mariana está muito entusiasmada com o almoço solidário. Laura fica orgulhosa da filha. Ouvem um estrondo na cozinha e ficam preocupadas.

Laura e Mariana entram assustadas. Benedita apanha os cacos da tigela e vai para contar que viu o marido, mas acha melhor não dizer nada. Mariana diz à avó para deixar os cacos e começa ela a apanhá-los. Laura vê se a filha não se magoou.

Recorde-se que Mariana, Laura e Benedita são muito unidas: