Matilde Reymão está noiva há quase um ano. Eis o que se sabe sobre o casamento

No passado dia 2 de agosto de 2024, Nic von Rupp partilhou uma grande novidade na sua conta de Instagram: pediu Matilde Reymão em casamento e ela disse que sim.

O surfista escreveu: «She said Yes. Spending the rest of my life with this beautiful soul, beyond grateful», que significa, «Ela disse Sim. Passando o resto da minha vida com esta alma linda, mais do que grato».

Veja as imagens do momento:

O casal estava de férias em Nihi, numa ilha da Indonésia, onde aconteceu o pedido de casamento. Nas imagens, é possível ver como a atriz de «Cacau» ficou emocionada. Recorde-se que Nic von Rupp, de 33 anos, namora com a artista, de 24 anos, há quatro anos:

No «Dois às 10», a atriz Matilde Reymão, com apenas 24 anos, falou sobre o pedido de casamento. De recordar que a atriz estreou-se aos 15 anos como modelo, mas foi há quatro que deu os primeiros passos na representação. Matilde vive a melhor fase da vida profissional e pessoal. Este Verão, foi pedida em casamento pelo namorado Nic, com quem está numa relação há quatro anos e a quem disse o tão desejado «SIM!».

A atriz revela que está muito apaixonada: