Matilde Reymão faz revelações sobre o noivo: «Eu odeio...»

Matilde Reymão (24 anos) e o noivo, Nic von Rupp (34 anos), estiveram à conversa com a Revista GQ Portugal e contaram como costumam ser as viagens de carro.

Segundo o casal, a escolha da música não é consensual. Enquanto o surfista gosta de músicas dos anos 60 e 70, a atriz adora funk e The Weeknd.

«Eu odeio ir no carro com ele. Eu digo: "eu é que vou pôr a música"», revelou a atriz.

De recordar que no passado dia 2 de agosto de 2024, Nic von Rupp partilhou uma grande novidade na conta de Instagram: pediu Matilde Reymão em casamento e ela disse que sim.

O surfista escreveu: «She said Yes. Spending the rest of my life with this beautiful soul, beyond grateful», que significa, «Ela disse Sim. Passando o resto da minha vida com esta alma linda, mais do que grato».

Veja as imagens do momento: