Nic von Rupp conta a verdade sobre momento especial da relação com Matilde Reymão: «Fui ignorado»

Matilde Reymão, 25 anos, e Nic Von Rupp, 34 anos, estão a viver uma fase de muita felicidade e a partilha mais recente da atriz prova isso mesmo. Através de um story no Instagram, Matilde partilhou um vídeo ao lado do namorado, agora noivo, recordando o local onde tudo começou: «Foi aqui, há seis anos atrás, que nos conhecemos.»

A resposta de Nic, com o seu habitual sentido de humor, não se fez esperar: «Que fui ignorado.» Perante a surpresa da atriz: «Hã?», o surfista reforça com uma gargalhada: «Ignorado». Entre risos, Matilde acaba por admitir: «Foste um bocadinho. Mas faz parte.»

O momento descontraído e cúmplice foi recebido com entusiasmo pelos seguidores do casal, que têm acompanhado de perto esta história de amor cada vez mais sólida. Numa partilha simples, os dois mostram como as memórias do início da relação foram muito divertidas.

Recordamos que, no passado dia 2 de agosto de 2024, Nic Von Rupp partilhou uma grande novidade nas redes sociais: pediu Matilde em casamento e ela disse sim. O pedido aconteceu durante umas férias em Nihi, uma ilha paradisíaca na Indonésia. O surfista escreveu, emocionado: «She said Yes. Spending the rest of my life with this beautiful soul, beyond grateful.» (em português: «Ela disse sim. Vou passar o resto da minha vida com esta alma linda. Sinto-me muito grato»)

Matilde Reymão dá vida a Mariana na novela da TVI «A Protegida». A sua interpretação tem sido amplamente elogiada pelo público, consolidando o seu lugar entre os grandes talentos da nova geração de atores portugueses.