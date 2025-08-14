O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

«Não me faças isto»: Matilde Reymão é desafiada e este foi o resultado

Em clima de férias de verão, Matilde Reymão, 25 anos, partilhou no Instagram um momento descontraído e cheio de gargalhadas, captado num cenário paradisíaco pelo namorado Nic Von Rupp, de 35 anos. Entre fotos e vídeos, mostrou a cumplicidade com o namorado enquanto testavam o «melhor ângulo» para filmar e acabou por criar uma sequência muito divertida.

O vídeo começa com indicações para o «salto perfeito»: do «melhor ângulo» ao inusitado «salta de rabo», tudo com muitas gargalhadas pelo meio. Numa dos momentos a atriz até simula um salto altamente profissional para a água, tornando tudo muito mais divertido.

Mas o momento alto chega quando, entre risos, ela pergunta: «Queres ver qual é o salto mais lindo de todos?»: e atira-se ao mar numa pirueta divertida. Enquanto nada, continua a rir e diz: «Eu sou um peixinho, eu sou um peixinho».

Na legenda da publicação, a atriz resume o espírito do momento com humor: «Instagram vs Realidade. Do “melhor ângulo”, ao “salta de rabo” (?) ao “salto mais lindo de todos”… tudo para concluir que “eu sou um 🐠 inho”». Não esqueceu ainda de creditar as fotografias ao namorado: «Ahhh.. e fotografias do @nicvonrupp».

Os seguidores não ficaram indiferentes, enchendo a caixa de comentários com elogios e emojis. Entre as mensagens, destacam-se «De sonho ❤️» e «O peixinho mais lindo🩵🐠», provando que a boa disposição das suas partilhas conquista sempre os seguidores e amigos.