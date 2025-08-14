A Protegida

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:43
O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!» - TVI

A atriz partilhou o divertido e refrescante momento com os seus seguidores

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Em clima de férias de verão, Matilde Reymão, 25 anos, partilhou no Instagram um momento descontraído e cheio de gargalhadas, captado num cenário paradisíaco pelo namorado Nic Von Rupp, de 35 anos. Entre fotos e vídeos, mostrou a cumplicidade com o namorado enquanto testavam o «melhor ângulo» para filmar e acabou por criar uma sequência muito divertida.

O vídeo começa com indicações para o «salto perfeito»: do «melhor ângulo» ao inusitado «salta de rabo», tudo com muitas gargalhadas pelo meio. Numa dos momentos a atriz até simula um salto altamente profissional para a água, tornando tudo muito mais divertido.

Mas o momento alto chega quando, entre risos, ela pergunta: «Queres ver qual é o salto mais lindo de todos?»: e atira-se ao mar numa pirueta divertida. Enquanto nada, continua a rir e diz: «Eu sou um peixinho, eu sou um peixinho».

Na legenda da publicação, a atriz resume o espírito do momento com humor: «Instagram vs Realidade. Do “melhor ângulo”, ao “salta de rabo” (?) ao “salto mais lindo de todos”… tudo para concluir que “eu sou um 🐠 inho”». Não esqueceu ainda de creditar as fotografias ao namorado: «Ahhh.. e fotografias do @nicvonrupp».

Os seguidores não ficaram indiferentes, enchendo a caixa de comentários com elogios e emojis. Entre as mensagens, destacam-se «De sonho ❤️» e «O peixinho mais lindo🩵🐠», provando que a boa disposição das suas partilhas conquista sempre os seguidores e amigos.

Relacionados

Matilde Reymão abre o coração sobre a relação com Nic von Rupp: «O que estamos a construir continua a surpreender-me»

Alerta de Nic von Rupp, noivo de Matilde Reymão está a emocionar as redes sociais: «Está a ser destruída»

«Este biquíni era…»: Matilde Reymão revela pormenor surpreendente nas férias

Pessoas comuns levam roupa na mala para férias, mas Matilde Reymão não. Surpreenda-se!

Nic von Rupp conta a verdade sobre momento especial da relação com Matilde Reymão: «Fui ignorado»

Matilde Reymão grava vídeo nos bastidores de «A Protegida» e fãs reagem: «Vai resgatar a princesa!»

A Protegida

A Protegida: Jorge mostra a Mariana provas que podem mudar tudo sobre Óscar

A Protegida
Hoje

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD vive momento de pura emoção ao assumir Carlota nos braços

A Protegida
Hoje

A Protegida: Isabel e Nuno - os olhares dizem tudo

A Protegida
Ontem

A Protegida: Esta é a pessoa que pode mudar a vida de Virgílio

A Protegida
Ontem

A Protegida: Em lágrimas, José Diogo tem a última conversa com Mariana

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

A Fazenda
dom, 3 ago
1

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Hoje
2

Fernanda Serrano está de férias num lugar fascinante, que tem um detalhe insólito — e fica em Portugal

A Protegida
qua, 6 ago
3

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Ontem
4

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
Hoje
5

Exclusivo «A Fazenda»: Svetlana liberta Eduardo, mas nem imagina em troca de quê

A Fazenda
sáb, 2 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

A Protegida
Ontem

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Ontem

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Ontem
FORA DO ECRÃ

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
Hoje

O mergulho mais divertido do verão é o desta atriz: «Eu sou um peixinho!»

A Protegida
Hoje

Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»

Hoje

«Só ele é que me faz isto!»: Diogo Amaral volta a surpreender e não vai conseguir controlar as gargalhadas

Hoje

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Ontem

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN