O vestido mais sensual do verão é o de Matilde Reymão. E nós sabemos onde se vende

  • TVI Novelas
  • Hoje às 12:24
Matilde Reymão lançou tendência com este vestido rendado de verão. Descubra a marca e onde o pode comprar

Matilde Reymão, protagonista da novela “A Protegida” da TVI, não parou de receber mensagens por causa deste vestido, que partilhou no Instagram, e que rapidamente se tornou viral. No vídeo, a atriz surge num cenário idílico, com o pôr-do-sol como pano de fundo, e um vestido comprido de renda muito sensual, em tons claros, marcado por detalhes muito reveladores. Com a legenda simples «Aproveita o dia», Matilde conquistou centenas de elogios.

Os comentários não tardaram a surgir: «Amei esse vestido! Está linda», «Adoro o vestido ❤️❤️❤️»«OMG this dress 🔥🔥🔥❤️» e claro, a pergunta: «Ohhh o vestido é maravilhoso é de onde?»

A peça não passou despercebida e nós descobrimos onde encontrá-la. O vestido é da marca Aya Muse, conhecida por peças sofisticadas e minimalistas que unem conforto e sensualidade. Disponível na loja online da marca, este vestido promete ser um dos mais desejados deste verão.

Veja a publicação original, em baixo. 

Aos 25 anos, Matilde Reymão afirma-se como uma das grandes apostas da ficção nacional, com papéis de destaque em novelas como “Para Sempre” e “Cacau”.

Fora do ecrã, mantém uma vida discreta com Nic von Rupp, de 35 anos, com quem mantém uma relação há vários anos. No passado dia 2 de agosto de 2024, Nic von Rupp partilhou uma grande novidade na sua conta de Instagram: pediu Matilde Reymão em casamento e ela disse que sim.

Se ficou rendida ao vestido, agora já sabe onde o encontrar.

Veja em cima, a galeria de fotografias da atriz que preparámos para si.

 

