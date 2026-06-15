Relação de um dos casais mais acarinhados de Portugal chega ao fim: «Seguimos como amigos»

A atriz Matilde Reymão, que dá vida à personagem Mariana na novela A Protegida, voltou a estar no centro das atenções após uma notícia inesperada na sua vida pessoal. A atriz confirmou o fim da relação com o surfista Nic Von Rupp, um dos nomes mais reconhecidos do surf nacional e internacional.

Matilde Reymão surpreendeu os seguidores este domingo, 14 de junho, ao anunciar publicamente o fim da sua relação com o surfista Nic Von Rupp. A notícia foi partilhada através de uma publicação no Instagram, onde a artista confirmou que o casal decidiu seguir caminhos separados.

Apesar do impacto da revelação junto dos fãs, Matilde Reymão sublinhou que a decisão foi tomada de forma serena, consciente e em comum acordo, depois de vários anos de relacionamento marcado por cumplicidade e afeto. A atriz escreveu: «O Nic e eu decidimos seguir caminhos diferentes. Embora este seja um momento que agora partilhamos publicamente, é uma decisão que já vínhamos a viver de forma tranquila e consciente. Foi uma decisão tomada com muito carinho, respeito e compreensão mútua. Vivemos vários anos lado a lado, numa relação bonita, cheia de amor, cumplicidade e partilha. E é precisamente esse amor e respeito que continuam a existir entre nós. Hoje seguimos como amigos, unidos por um vínculo forte e especial que sabemos que permanecerá para sempre. O Nic é, e continuará a ser, uma pessoa muito importante na minha vida. Continuarei a apoiá-lo e a torcer por ele, pelos seus sucessos e pela sua felicidade, tal como sei que ele fará por mim. Agradecemos o carinho e o respeito de todos neste momento»

Relembre-se que o casal tinha oficializado o noivado em 2024, num momento que ficou marcado pelo romantismo de um pedido de casamento durante umas férias paradisíacas. Na altura, tudo apontava para um novo capítulo na vida dos dois, com preparação para um futuro em conjunto.

Apesar do fim do relacionamento, tanto Matilde Reymão como Nic Von Rupp iniciam agora fases distintas das suas vidas pessoais, mantendo uma relação baseada na gratidão, respeito e apoio mútuo. O anúncio, embora inesperado para muitos seguidores, foi recebido com mensagens de apoio e compreensão por parte do público, que acompanhava o casal há vários anos.