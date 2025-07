«Este biquíni era…»: Matilde Reymão revela pormenor surpreendente nas férias

Matilde Reymão está a viver umas férias de sonho nas Maldivas ao lado do namorado, Nic Von Rupp.

A atriz surpreendeu os fãs ao revelar um detalhe inesperado: o biquíni usado era da sua personagem Cacau.

A atriz Matilde Reymão, de 25 anos, continua a surpreender fãs, desta vez com um curioso segredo de bastidores revelado durante umas férias com o namorado, o surfista Nic Von Rupp, de 33 anos. Nos últimos dias, ela encantou os seguidores com vídeos dos dois a surfar nas ondas das Maldivas, e não foi apenas o surf que chamou a atenção.



No Instagram, Matilde deixou escapar um detalhe que ninguém tinha reparado: o biquíni que usou no vídeo era «da minha Cacau», uma referência à personagem que interpretou na novela homónima da TVI. Uma recordação para os fãs da novela, que agora associam a peça de praia usada às recordações da novela.

Para completar o momento nostálgico, a música do vídeo, “Perfeita”, interpretada por Giulia Be, também fazia parte da banda sonora de «Cacau». Matilde destacou o poder emocional das canções: «A música lembra-nos de quem, um dia, fomos», escreveu, reforçando a ligação as memórias de trabalho e os seus momentos de descanso. Recorde-se que, antes de embarcar, Matilde também partilhou uma imagem divertida à partida do aeroporto, na qual revela que levou uma prancha de surf na mala. A legenda dizia: “2 types of girl in one bag”, mostrando que, para além dos biquínis e vestidos, vem preparada para explorar as ondas.



A atriz consolidou a sua carreira na novela da TVI «Cacau», e tem cada vez mais conquistado a atenção de todos dentro e fora do ecrã. A revelação do biquíni “vintage” da novela reforça essa ponte entre personagem e pessoa, trabalho e vida pessoal. Por agora, ficamos ansiosos pelas próximas publicações das férias de sonho.