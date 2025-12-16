«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

As imagens são arrepiantes.

A dupla formada pelo português Nicolau von Rupp e pelo francês Clément Roseyro venceu o Nazaré Challenge, prova de ondas gigantes da Liga Mundial de Surf (WSL), numa jornada marcada por condições extremas no mar e milhares de pessoas a assistir ao impressionante espetáculo na Praia do Norte.

O momento de glória ficou também marcado pelo apoio próximo da família e amigos, especialmente da atriz Matilde Reymão de 25 anosnoiva de Nicolau von Rupp, conhecida por dar vida a Mariana na novela “Protegida”. Nos comentários a uma publicação do surfista, a atriz revelou o quanto sentiu medo ao vê-lo enfrentar ondas tão imponentes, mas também destacou o orgulho que sentiu pelo talento do namorado: «Foi assustador quando deixamos de te ver. E de repente… SURREAL».

Apesar do receio, a atriz não deixou de apoiar Nicolau neste dia tão importante e desafiante, mostrando a força do vínculo do casal mesmo em situações de grande tensão e emoção.

Os fãs e seguidores do surfista não tardaram a reagir nas redes sociais, deixando mensagens de congratulação e admiração pelo feito: «Parabéns grande», «Lenda portuguesa», «Jasus Nic… muito pesado», «Parabéns», entre muitos outros comentários.

A vitória no Nazaré Challenge confirma Nicolau von Rupp como uma das grandes referências do surf de ondas gigantes mundial, demonstrando não só coragem e técnica, mas também a capacidade de inspirar e emocionar todos os que acompanham de perto o desporto e a sua vida pessoal.

Matilde Reymão e Nick Von Rupp estão noivos e a viver uma das suas fases mais felizes: 

