Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

Matilde Reymão, conhecida por interpretar Mariana na novela “A Protegida”, é admirada não só pelo seu talento, mas também pela sua genuinidade, boa disposição e generosidade. Recentemente, a atriz partilhou nas redes sociais um resumo emocionante do seu ano de 2025, destacando 19 momentos especiais e inesquecíveis que marcaram o seu percurso pessoal e profissional.

Entre os momentos escolhidos, Matilde incluiu a estreia da novela “Cacau”, com bastidores ao lado de José Condessa, o seu aniversário em Paris, a participação na entrega de prémios dos Emmys, e instantes de lazer com o namorado Nick Von Rupp, incluindo visitas a praias paradisíacas.

Cada fotografia veio acompanhada de um texto carregado de emoção, que valorizou os pequenos momentos partilhados com quem ama: “É difícil nomear apenas 19 momentos felizes de 2025, porque foram muitos. Mas, à medida que ia escolhendo as fotografias, apercebi-me de que a maioria são de momentos partilhados. Os momentos mais felizes foram e são em partilha, e não sozinha. E apesar de ser uma pessoa que precisa muito de solitude, do meu tempo e espaço em silêncio, a verdade é que, no fim do dia, aquilo que mais ‘pesa’, são as experiências partilhadas, vividas em conjunto. É muito mais isso que nutre. São as pessoas. As que escolhemos para nos acompanharem todos os dias. As que amamos. Ou as que a vida nos impõe em alguma circunstância, e que depois se tornam casa.

As que nos chamam à realidade, ensinam e acolhem, mas também as que desafiam e discordam.

Porque tudo isso nos leva a um lugar… Estou feliz. Obrigada a todos os que tornaram o meu ano mais bonito 🤍”

A publicação emocionou fãs, amigos e colegas, que não deixaram de reagir com carinho. Entre os comentários destacaram-se os de Ze Lopes: “És linda linda linda”, da amiga próxima Lukeny: “Amo-te 🫶🏽🧚🏼 juntas e melhores amiguinhas, para a vida toda e mais além ✨”, do ator Pedro Sousa: “Mereces isso tudo, chavalinha!”, do noivo Nick Von Rupp: “Quê ano”, e da influencer Barbara Lourenço: “I love you❤️”, entre muitos outros.

Com esta partilha, Matilde Reymão reforça a sua imagem de mulher autêntica e grata, que valoriza os pequenos momentos da vida, principalmente quando vividos em família, com amigos e pessoas que ama.