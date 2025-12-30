A Protegida

Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

  • TVI Novelas
  Hoje às 13:27
Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025 - TVI

Revelamos tudo.

Matilde Reymão, conhecida por interpretar Mariana na novela “A Protegida”, é admirada não só pelo seu talento, mas também pela sua genuinidade, boa disposição e generosidade. Recentemente, a atriz partilhou nas redes sociais um resumo emocionante do seu ano de 2025, destacando 19 momentos especiais e inesquecíveis que marcaram o seu percurso pessoal e profissional.

Entre os momentos escolhidos, Matilde incluiu a estreia da novela “Cacau”, com bastidores ao lado de José Condessa, o seu aniversário em Paris, a participação na entrega de prémios dos Emmys, e instantes de lazer com o namorado Nick Von Rupp, incluindo visitas a praias paradisíacas.

Cada fotografia veio acompanhada de um texto carregado de emoção, que valorizou os pequenos momentos partilhados com quem ama“É difícil nomear apenas 19 momentos felizes de 2025, porque foram muitos. Mas, à medida que ia escolhendo as fotografias, apercebi-me de que a maioria são de momentos partilhados. Os momentos mais felizes foram e são em partilha, e não sozinha. E apesar de ser uma pessoa que precisa muito de solitude, do meu tempo e espaço em silêncio, a verdade é que, no fim do dia, aquilo que mais ‘pesa’, são as experiências partilhadas, vividas em conjunto. É muito mais isso que nutre. São as pessoas. As que escolhemos para nos acompanharem todos os dias. As que amamos. Ou as que a vida nos impõe em alguma circunstância, e que depois se tornam casa.

As que nos chamam à realidade, ensinam e acolhem, mas também as que desafiam e discordam.

Porque tudo isso nos leva a um lugar… Estou feliz. Obrigada a todos os que tornaram o meu ano mais bonito 🤍”

A publicação emocionou fãs, amigos e colegas, que não deixaram de reagir com carinho. Entre os comentários destacaram-se os de Ze Lopes: “És linda linda linda”, da amiga próxima Lukeny: “Amo-te 🫶🏽🧚🏼 juntas e melhores amiguinhas, para a vida toda e mais além ✨”, do ator Pedro Sousa: “Mereces isso tudo, chavalinha!”, do noivo Nick Von Rupp: “Quê ano”, e da influencer Barbara Lourenço: “I love you❤️”, entre muitos outros.

Com esta partilha, Matilde Reymão reforça a sua imagem de mulher autêntica e grata, que valoriza os pequenos momentos da vida, principalmente quando vividos em família, com amigos e pessoas que ama.

 

