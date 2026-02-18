Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

É um dia de celebração na vida de Matilde Reymão. A protagonista da novela A Protegida, exibida na TVI, assinala o seu 26.º aniversário esta terça-feira, dia 17, numa fase marcada por felicidade e momentos especiais ao lado do namorado e dos amigos mais próximos.

Na noite anterior, a atriz reuniu um grupo restrito de pessoas queridas para um jantar de aniversário de luxo onde escolheu celebrar a entrada na nova idade rodeada de carinho e boa disposição. A comemoração permitiu-lhe atravessar a meia-noite num ambiente íntimo e festivo, partilhando sorrisos e cumplicidades com quem lhe é mais próximo.

Quem também fez questão de marcar presença foi o noivo, Nic Von Rupp. Num dos registos divulgados nas redes sociais, o casal surge num momento de ternura, protagonizando um beijo apaixonado que rapidamente encantou os seguidores.

Na legenda da publicação, Matilde Reymão resumiu o sentimento vivido neste dia especial: “26, rodeada de amor”.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens carinhosas e votos de felicidades. Entre as muitas reações, destacam-se as palavras da melhor amiga Lukeny:«Love you!!», do estilista Luís Borges: «Parabénssss», da atriz Paula Lobo Antunes: «Parabéns anjo ❤️», de Joana Duarte: «Parabens meu amor», do ator Paulo Pires: «Parabéns Matilde ❤️» e ainda de Diogo Amaral, que também deixou os seus parabéns.

Entre celebrações, amor e reconhecimento dos pares, Matilde Reymão vive um momento especialmente feliz, celebrando mais um ano de vida rodeada de afeto e cumplicidade.