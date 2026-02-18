Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 32min
Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções - TVI

Todos a suspirar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

É um dia de celebração na vida de Matilde Reymão. A protagonista da novela A Protegida, exibida na TVI, assinala o seu 26.º aniversário esta terça-feira, dia 17, numa fase marcada por felicidade e momentos especiais ao lado do namorado e dos amigos mais próximos.

Na noite anterior, a atriz reuniu um grupo restrito de pessoas queridas para um jantar de aniversário de luxo onde escolheu celebrar a entrada na nova idade rodeada de carinho e boa disposição. A comemoração permitiu-lhe atravessar a meia-noite num ambiente íntimo e festivo, partilhando sorrisos e cumplicidades com quem lhe é mais próximo.

Quem também fez questão de marcar presença foi o noivo, Nic Von Rupp. Num dos registos divulgados nas redes sociais, o casal surge num momento de ternura, protagonizando um beijo apaixonado que rapidamente encantou os seguidores.

Na legenda da publicação, Matilde Reymão resumiu o sentimento vivido neste dia especial: “26, rodeada de amor”.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens carinhosas e votos de felicidades. Entre as muitas reações, destacam-se as palavras da melhor amiga Lukeny:«Love you!!», do estilista Luís Borges: «Parabénssss», da atriz Paula Lobo Antunes: «Parabéns anjo ❤️», de Joana Duarte: «Parabens meu amor», do ator Paulo Pires: «Parabéns Matilde ❤️» e ainda de Diogo Amaral, que também deixou os seus parabéns.

Entre celebrações, amor e reconhecimento dos pares, Matilde Reymão vive um momento especialmente feliz, celebrando mais um ano de vida rodeada de afeto e cumplicidade.

Relacionados

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

«Chorei!»: Pai de atriz famosa eterniza amor pelo neto com gesto inesquecível

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Amor à Prova
seg, 9 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
qua, 11 fev
3

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
Hoje
5

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Hoje

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Hoje

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Hoje

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem
Mais Fora do Ecrã