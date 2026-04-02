Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Matilde Reymão revela novos detalhes de como será o casamento com Nic von Rupp

  • TVI Novelas
  • 2 abr, 16:24
Matilde Reymão revela novos detalhes de como será o casamento com Nic von Rupp - TVI

Uma das fases mais bonitas na vida da atriz.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No «V+ Fama», Pimpinha Jardim, Cláudia Jacques e Marta Aragão Pinto comentaram os detalhes partilhados por Matilde Reymão sobre o seu casamento com Nic von Rupp. A atriz encontra-se a viver uma fase muito positiva, tanto pessoal como profissionalmente, e este ano, devido a compromissos profissionais e à disponibilidade do casal, o casamento ainda não irá ocorrer. Atualmente, Matilde está a gravar a série «A Madrasta», que tem registado grande sucesso junto do público.

É com sorriso rasgado que a atriz fala sobre o futuro casamento com Nic von Rupp. Longe de cerimónias exuberantes ou grandiosas, Matilde expressa uma vontade clara: “Quero uma coisa simples”. Apesar de estar noiva de um dos surfistas mais conhecidos do país e de ser uma das atrizes mais mediáticas da sua geração, a atriz não se deixa levar por excessos. “Portugal tem sítios lindos, por isso, o lugar onde eu escolher casar vai ser, naturalmente, uma maravilha”, confessou aos jornalistas à margem do evento de apresentação das Novas 7 Maravilhas de Portugal, que decorreu no MAAT Central, em Lisboa, e do qual é embaixadora.

O pedido de casamento, recorde-se, aconteceu em agosto de 2024, durante umas férias idílicas do casal na ilha Nihi, na Indonésia. Nic von Rupp partilhou o momento nas redes sociais, emocionando fãs e seguidores. Depois de sete anos de relação, o “sim” surgiu com naturalidade e sem pressas. A atriz garante que o casamento não acontecerá este ano: “Vai surgindo muito trabalho e é difícil encaixar. Vai ser quando for”.

Discreta na vida pessoal, mas transparente nas emoções, Matilde Reymão continua a conquistar o público, tanto na ficção como na vida real. E se o casamento ainda não tem data marcada, uma coisa é certa: será fiel àquilo que mais valoriza, autenticidade, simplicidade e amor verdadeiro.

Relacionados

Conheça o local onde o noivo de Maria Botelho Moniz cresceu. E, o filho já lá foi

«Cada vez estou mais atenta»: Ana Guiomar toma decisão que pode mudar a sua vida

Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada

Mais Vistos

São irmãs: Uma namora com um dos homens mais cobiçados de Portugal e a outra é atriz

ter, 31 mar
1

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem
3

Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada

A Fazenda
qua, 1 abr
4

«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Terra Forte
sex, 27 mar
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Consegue adivinhar quem é? Hoje é uma estrela nacional e internacional

Ontem

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Aos 51 anos, apresentadora arrasa em lingerie e prova que a idade é apenas um número

Queridos Papás
sex, 3 abr

Já deu vida a muitas personagens na TVI, agora dá voz ao pai da Bluey

Amor à Prova
sex, 3 abr
Mais Fora do Ecrã