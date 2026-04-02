Matilde Reymão revela novos detalhes de como será o casamento com Nic von Rupp

No «V+ Fama», Pimpinha Jardim, Cláudia Jacques e Marta Aragão Pinto comentaram os detalhes partilhados por Matilde Reymão sobre o seu casamento com Nic von Rupp. A atriz encontra-se a viver uma fase muito positiva, tanto pessoal como profissionalmente, e este ano, devido a compromissos profissionais e à disponibilidade do casal, o casamento ainda não irá ocorrer. Atualmente, Matilde está a gravar a série «A Madrasta», que tem registado grande sucesso junto do público.

É com sorriso rasgado que a atriz fala sobre o futuro casamento com Nic von Rupp. Longe de cerimónias exuberantes ou grandiosas, Matilde expressa uma vontade clara: “Quero uma coisa simples”. Apesar de estar noiva de um dos surfistas mais conhecidos do país e de ser uma das atrizes mais mediáticas da sua geração, a atriz não se deixa levar por excessos. “Portugal tem sítios lindos, por isso, o lugar onde eu escolher casar vai ser, naturalmente, uma maravilha”, confessou aos jornalistas à margem do evento de apresentação das Novas 7 Maravilhas de Portugal, que decorreu no MAAT Central, em Lisboa, e do qual é embaixadora.

O pedido de casamento, recorde-se, aconteceu em agosto de 2024, durante umas férias idílicas do casal na ilha Nihi, na Indonésia. Nic von Rupp partilhou o momento nas redes sociais, emocionando fãs e seguidores. Depois de sete anos de relação, o “sim” surgiu com naturalidade e sem pressas. A atriz garante que o casamento não acontecerá este ano: “Vai surgindo muito trabalho e é difícil encaixar. Vai ser quando for”.

Discreta na vida pessoal, mas transparente nas emoções, Matilde Reymão continua a conquistar o público, tanto na ficção como na vida real. E se o casamento ainda não tem data marcada, uma coisa é certa: será fiel àquilo que mais valoriza, autenticidade, simplicidade e amor verdadeiro.