Nic Von Rupp, noivo de Matilde Reymão, vive aventura radical e deixa fãs em choque

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 41min
Mais radical do que nunca.

O surfista português Nic Von Rupp, noivo da atriz Matilde Reymão, que interpreta Mariana na novela A Protegida, lançou o segundo episódio da sua série Chasing Iceland, documentando uma jornada épica de 12 dias e 2.400 quilómetros pelas costas remotas da Islândia, do norte ao sul, à procura das ondas mais selvagens e desafiantes do Atlântico Norte.

Após o sucesso da estreia em 2024, Von Rupp regressa ao país do gelo e do fogo acompanhado por Heidar Logi, Annie Starr e Live Fast Die Old, enfrentando temperaturas negativas, estradas congeladas e beach breaks poderosos, que contrastam com a tranquilidade dos fiordes islandeses.

O surfista partilhou ainda um vídeo inesperado e divertido, mostrando a sua equipa mergulhando nas águas geladas enquanto nevava, demonstrando espírito de aventura e camaradagem: «Episódio 3 da Islândia já disponível no canal Von Froth! Que forma incrível de terminar a nossa viagem em Thróli. Vejam, link nas minhas stories.»

Este episódio reforça a reputação de Nic Von Rupp como um dos surfistas mais destemidos do mundo, capaz de enfrentar condições extremas em busca de ondas únicas, e destaca a capacidade de transformar desafios em momentos de pura adrenalina e diversão.

A série Chasing Iceland continua a captar a atenção dos fãs de surf e aventura, oferecendo uma combinação de paisagens deslumbrantes, condições extremas e a paixão de Von Rupp pelo oceano, inspirando todos a ultrapassar limites e a explorar o desconhecido.

Matilde Reymão e Nick Von Rupp estão noivos e a viver uma das suas fases mais felizes: 

