Cacau

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir - TVI

A atriz surpreende fãs com declaração inesperada.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A atriz Matilde Reymão Nogueira, de 25 anos, continua a conquistar a atenção do público. Reconhecida pela interpretação de Mariana em “A Protegida” e, mais recentemente, pela personagem Clara na novela “Cacau”, a jovem voltou a ser tema nas redes sociais — desta vez por um motivo que encheu os fãs de entusiasmo: o desejo coletivo por uma segunda temporada da produção.

Nas últimas horas, multiplicaram-se comentários e pedidos dirigidos à atriz, manifestando vontade de ver a história continuar. Um dos seguidores perguntou diretamente: «Se te fizessem esse convite em fazer 2 temporada d cacau farias?! A personagem foi mt eu.» A resposta de Matilde não deixou margem para dúvidas.

A atriz confessou que adoraria regressar ao projeto e reencontrar toda a equipa: «Sim, sim, sim! Aliás, tenho recebido muitas perguntas e pedidos de uma segunda temporada. Eu também adorava. E o Zezinho também ia gostar. Ou não? @zecondessa. Aliás, acho que todo o elenco e a equipa iriam adorar reunir-se novamente».

Esta reação reforça o carinho que Matilde mantém pela novela e pela experiência que viveu durante as gravações. Os fãs, por sua vez, continuam a alimentar a esperança de que a história possa realmente ter continuidade, mostrando que “Cacau” deixou uma marca especial no público.

Importa recordar que Matilde Reymão é também conhecida pela sua relação com o surfista Nick Von Rupp, com quem está noiva, mantendo uma presença mediática cada vez mais sólida e acarinhada.

Conhecida pela sua espontaneidade, beleza natural e sentido de humor, Matilde Reymão mostrou mais uma vez porque é uma das atrizes mais queridas da nova geração. Entre projetos televisivos de sucesso e momentos leves nas redes sociais, a artista continua a conquistar fãs em Portugal e além-fronteiras — agora, com um toque extra de simpatia e autenticidade.

Relacionados

Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha

«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Cacau

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
qui, 6 nov

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
seg, 27 out

José Condessa e Luisinha Oliveira encantam fãs com gesto romântico

Cacau
qua, 1 out

Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»

Cacau
sex, 26 set

José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista

Cacau
ter, 16 set
Mais Cacau

Mais Vistos

Carne estufada ou guisada rija? Descubra o truque infalível para a deixar tenra e saborosa

qua, 12 nov
1

Este erro ao lavar roupa pode danificar a máquina e estragar as peças

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Terra Forte
ter, 11 nov
3

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
4

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

sex, 26 set
5

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

qua, 12 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

A Protegida
Ontem

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Ontem

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

sáb, 15 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

Cacau
Hoje

Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»

Ontem

A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde

Cacau
Ontem

Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto

sáb, 15 nov

«Estou em modo sobrevivência»: Vanessa Martins vive pesadelo noturno

sex, 14 nov

Casa de luxo de Mickael Carreira e Laura Figueiredo é inundada pela Depressão Cláudia

sex, 14 nov
Mais Fora do Ecrã