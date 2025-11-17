«Se te fizessem esse convite…»: Matilde Reymão dá finalmente a resposta que todos os portugueses queriam ouvir

Final de «Cacau»: Com Marquinho ao colo, Marco aponta uma arma a Tiago e Cacau

A atriz Matilde Reymão Nogueira, de 25 anos, continua a conquistar a atenção do público. Reconhecida pela interpretação de Mariana em “A Protegida” e, mais recentemente, pela personagem Clara na novela “Cacau”, a jovem voltou a ser tema nas redes sociais — desta vez por um motivo que encheu os fãs de entusiasmo: o desejo coletivo por uma segunda temporada da produção.

Nas últimas horas, multiplicaram-se comentários e pedidos dirigidos à atriz, manifestando vontade de ver a história continuar. Um dos seguidores perguntou diretamente: «Se te fizessem esse convite em fazer 2 temporada d cacau farias?! A personagem foi mt eu.» A resposta de Matilde não deixou margem para dúvidas.

A atriz confessou que adoraria regressar ao projeto e reencontrar toda a equipa: «Sim, sim, sim! Aliás, tenho recebido muitas perguntas e pedidos de uma segunda temporada. Eu também adorava. E o Zezinho também ia gostar. Ou não? @zecondessa. Aliás, acho que todo o elenco e a equipa iriam adorar reunir-se novamente».

Esta reação reforça o carinho que Matilde mantém pela novela e pela experiência que viveu durante as gravações. Os fãs, por sua vez, continuam a alimentar a esperança de que a história possa realmente ter continuidade, mostrando que “Cacau” deixou uma marca especial no público.

Importa recordar que Matilde Reymão é também conhecida pela sua relação com o surfista Nick Von Rupp, com quem está noiva, mantendo uma presença mediática cada vez mais sólida e acarinhada.

Conhecida pela sua espontaneidade, beleza natural e sentido de humor, Matilde Reymão mostrou mais uma vez porque é uma das atrizes mais queridas da nova geração. Entre projetos televisivos de sucesso e momentos leves nas redes sociais, a artista continua a conquistar fãs em Portugal e além-fronteiras — agora, com um toque extra de simpatia e autenticidade.