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Do outro lado do mundo Matilde Reymão vive momento transformador: “Lavou-me a alma”

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  • Hoje às 16:24
Do outro lado do mundo Matilde Reymão vive momento transformador: “Lavou-me a alma” - TVI

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Com 26 anos, Matilde Reymão afirma-se como uma das atrizes e modelos portuguesas mais mediáticas da atualidade. O seu nome tornou-se presença habitual no panorama televisivo nacional, graças ao talento demonstrado em vários projetos de ficção e à forte ligação que mantém com o público. Atualmente, a artista vive uma fase especialmente positiva da carreira, sendo a protagonista da novela A Protegida, onde interpreta a personagem Mariana. Assim como está a gravar uma nova série de televisão «A Madrasta».

Fora dos ecrãs, Matilde Reymão também partilha frequentemente momentos do seu quotidiano com os seguidores, mostrando um lado mais pessoal e genuíno. Entre viagens, pausas na rotina e momentos de reflexão, a atriz faz questão de manter uma relação próxima com quem a acompanha nas redes sociais.

Este passado fim de semana não foi exceção. Rodeada de natureza, sol e tranquilidade, Matilde mostrou-se rendida a dias de descanso que, segundo a própria, tiveram um efeito profundamente renovador. A atriz deixou uma mensagem sentida, revelando o impacto positivo destes momentos: “Este fim de semana lavou-me a alma. E quero partilhar nos próximos dias os registos bonitos. Posso voltar depois, com calma, para mostrar tudo? Um beijo do Rio. Vou sempre voltar para ser feliz 🤍”

Histórias sem pausas?
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As palavras da atriz rapidamente tocaram os seguidores, que reagiram com entusiasmo e carinho. Entre os vários comentários, destacou-se a mensagem da atriz Dalila Carmo, que escreveu: “Saudades estrelinha linda”. Outros fãs deixaram também palavras de apreço como “és paz!! tão bom ver-te feliz”, “Paz de espírito e interior com a boa energia do mar:) É algo que se sente e não se explica:) Desfruta o momento e boa viagem de volta:)” e ainda “Meu quintal na adolescência”.

As reações mostram o carinho que Matilde Reymão continua a despertar junto do público, que acompanha não só o seu percurso profissional, mas também os momentos mais íntimos e inspiradores que decide partilhar. A atriz tem demonstrado uma imagem de serenidade e autenticidade que reforça a empatia com os seguidores.

A atriz está noiva do surfista Nick Von Rupp: 

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